Ivan Gunawan Dirawat di Rumah Sakit, Ini Kabar Terbarunya

Ivan Gunawan kurang sehat. Kini, perancang busana kondang itu, menjalani perawatan di rumah sakit.

Hal itu diketahui melalui sebuah foto yang diunggah oleh Ivan Gunawan pada akun Instagram-nya, @ivan_gunawan, yang dikutip Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Pada foto tersebut, Ivan yang mengenakan kemeja denim terlihat pucat dan lemas dengan terbaring di ranjang.

Ivan Gunawan tidak menjelaskan sakitnya, namun dalam keterangannya ia mengatakan bahwa ia hanya butuh istirahat.

"Being sick is just your body’s way of saying you’re way too awesome and you need to slow down so everyone else can catch up," tulis Ivan pada akun Instagram-nya.

Ivan Gunawan mengungkapkan beberapa tagar yang merujuk pada motivasi dirinya sendiri.

Misalnya adalah #selfreminder, #selflove, #workHARD, #playHARD, dan #istiraHARD.

Sejumlah warganet dan teman-teman artis lain pun mendoakan Ivan agar cepat sembuh. Di antaranya Jessica Iskandar, Sara Wijayanto, Sarwendah, Robby Purba, dan lainnya.

"Cepat sembuh, Kak," tulis artis peran Kezia Warouw.

"Kaka. Cpt sembuh," tulis artis peran Nikita Mirzani pada akunnya, @nikitamirzanimawardi_17.

Doa dari artis peran Nikita Mirzani dibalas oleh Ivan dengan berseloroh.

"@nikitamirzanimawardi_17 gara2 liat story loe, gue drop," balas Ivan yang dikomentari para warganet lainnya dengan kelakar lainnya.

