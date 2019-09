Mantan Pemain Persib Bandung Resmi Berkostum Persija Jakarta, The Jak: Welcome to Persija

TRIBUNJABAR.ID - Mantan pemain Persib Bandung musim 2016/2017, Rachmad Hidayat kini resmi berseragam Persija Jakarta.

Mantan pemain Persib Bandung Rachmad Hidayat didatangkan Persija Jakarta dari tim sebelumnya yakni Bhayangkara FC.

Setelah ramai kabar tentang Rachmad Hidayat resmi bergabung, melalui akun Instagram pribadi @rachmad_hidayat99, pendukung Persija Jakarta yakni The Jak Mania banyak memberikan komentar.

Seperti unggahan terakhirnya yang di-upload pada Jumat (6/9/2019), Rachmad Hidayat mengunggah sebuah foto saat mengolah si kulit bundar.

Dalam unggahan tersebut mantan pemain Persib Bandung Rachmad Hidayat menuliskan caption tentang dirinya yang berpamitan dengan Bhayangkara FC.

"Saya mengucapkan terimakasih utk jajaran tim pelatih pemain dan terutama org tua saya bapak AKBP SUMARDJI memberi kesempatan saya bermain di @bhayangkarafc semoga bhayangkara sukses k depan nya."

Unggahan tersebut mendapatkan 7.000 ribu like dan 624 komentar.

Banyak suporter Persija Jakarta yang memberikan komentar.

Kebanyakan The Jak Mania memberikan komentar tentang ucapan selamat datang di Persija Jakarta.

Seperti akun @myoga_kurniadi yang menuliskan "Welcome to persija".

Selamat datang di persija smoga makin sukses di persija," tulis akun @febriansyah.hamim_mugeni .