Ratusan Hektare Perkebunan Karet di Tasikmalaya Terbakar, Petugas Pakai Air Laut untuk Padamkan Api

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Ratusan hektare lahan perkebunanan karet di Kampung Tarisi dan Rancagiri, Desa/ Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya terbakar, Kamis (5/9/2019).

Sedikitnya 1.000 pohon karet musnah terbakar.

Kapolsek Cipatujah, AKP Atang Rustandi, mengatakan, api mulai muncul sekitar pukul 14.00.

Hingga tadi malam, pihaknya masih terus berupaya memadamkan api yang juga melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD serta warga sekitar.

"Kami juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara dari puntung rokok yang dibuang sembarangan," ujar AKP Atang Rustandi.

Kebakaran terjadi di Blok C 5, C 6, dan C 7 dengan luas lahan terbakar sekitar 213 hektare.

Atang menambahkan, kemarau yang telah terjadi selama ini menyebabkan areal lahan perkebunan karet dalam kondisi kering.

Terutama rumput dan alang-alang yang mudah terbakar.

Jika muncul api akan mudah terjadi kebakaran.

"Kendaraan damkar tidak bisa masuk ke seluruh lokasi kebakaran. Untuk lokasi yang sulit ini terpaksa dilakukan pemadaman secara manual. Bahkan sumber airnya diambil dari laut Samudera Indonesia yang tak jauh dari lokasi," kata AKP Atang Rustandi.

