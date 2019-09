Penjelasan Yahoo Mail Down, Pengguna Tak Bisa Akses dan Diminta untuk Sabar

Yahoo Mail Down dan Bermasalah, Pengguna Tak Bisa Akses dan Diminta untuk Bersabar

TRIBUNJABAR.ID - Mendadak Yahoo Mail down atau Yahoo Mail error, yang diketahui Yahoo down lebih dari satu jam.

Belum diketahui penyebab Yahoo down, namun perusahaan Yahoo akui situs Yahoo bermasalah hari ini, Kamis (5/9/2019).

WartaKotaLive melansir express.co.uk, situs online Yahoo bermasalah berjam-jam.

Ia juga membenarkan, saat ini server Yahoo padam mendadak dan membuat situs web Yahoo dan email Yahoo gangguan.

Dalam pernyataan perusahaan Yahoo tertulis " "You may not be able to access some of our services, including email (Anda mungkin tidak dapat mengakses beberapa layanan kami, termasuk email)"

"Our top priority right now is getting this fixed (Prioritas utama kami sekarang adalah memperbaiki masalah ini)

"We appreciate your patience (Kami menghargai kesabaran Anda)" ucap pihak Yahoo, dilansir WartaKotaLve dari express.co.uk, Kamis (5/9/2019).

Gangguan itu juga dialami email populer Yahoo seperti Yahoo Mail, yang bersaing dengan Gmail dan Outlook.

Dipastikan, jika Yahoo Mail mengalami pemadaman terparah.