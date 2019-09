Sosok Calon Istri Delon Idol Aida Candra Ternyata Arsitek Cantik, Karyanya Melanglang Buana

TRIBUNJABAR.ID - Nama Aida Candra (39) belakangan ini banyak menjadi sorotan infotainment.

Ya, wanita cantik ini merupakan calon istri dari Delon Thamrin atau yang lebih dikenal dengan nama Delon Idol.

Siapa sangka, wanita bernama lengkap Aida Noplie Candra ini adalah director dua perusahaan profit yang bergerak di bidang arsitektur.

Aida saat ini menjabat sebagai director di Envydesign yang bergerak dalam bidang design bangunan dan perusahaan kontraktor Envitura Mulia Persada.

Wanita kelahiran 13 November 1979 ini merupakan lulusan Universitas Kristen Petra jurusan Arsitektur.

Kemudian ia melanjutkan S2 di National University Of Singapore jurusan Master of Science Builiding dan Universitas Of New South Wales Australia dengan mengambil jurusan Master of Built Environment Sustainbale Development.

Lulus dari S2, Aida mulai merintis karirnya sebagai arsitek pada tahun 2005.

"Lulus S2 saya langsung kerja, iseng iseng bikin design rumah buat kakak.

Lalu teman minta digambarin, terus mulai gambar ruko, sekolah ruko dan akhirnya bikin Envydesign ini," ucapnya.