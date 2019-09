Aksi Solidaritas Papua dan Pergelaran Seni di Car Free Day Dago Bandung, Tolak Referendum

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah gelombang aksi solidaritas Papua digelar di depan Gedung Sate dalam sepekan ini, kini sekitar 200 orang yang tergabung Komunitas Seni Ruang Budaya Kalamenta menggelar kegiatan seni budaya untuk solidaritas Papua sekaligus menolak referendum Papua di arena Car Free Day Dago Jalan Ir H Djuanda Kota Bandung, Minggu (1/9/2019).

Turut bergabung dalam kegiatan tersebut puluhan ibu-ibu pencinta Budaya Kota Bandung. Aksi ini pun menarik perhatian pengunjung CFD.

Suara alat musik serta tarian khas Sunda yang ditampilkan membuat pengunjung antusias menyaksikan pertunjukan dan mengabadikan melalui kamera ponselnya masing-masing.

Selain pertunjukan seni, para seniman juga membentangkan poster berisi dukungan agar Papua tetap menjadi bagian dari NKRI, seperti "Solidaritas Masyarakat Jabar Untuk Papua Damai", "Peace Papua", "Papua Bagian dari NKRI", "Say No To Referendum", dan "Save Papua".

Menurut Koordinator kegiatan, Anjar Tatang Januar, sebagai pelaku seni pihaknya menolak aksi kekerasan di Papua. Ia juga menginginkan agar Papua tetap berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

"Kami dan teman-teman secara tegas kami menolak tegas referendum Papua yang dapat memecah belah persatuan Indonesia," ujar dia di sela aksi tersebut

Menurutnya, bahasa seni adalah bahasa yang dimengerti dan menyentuh semua orang. Melalui seni, Anjar mengajak pemuda dan para tokoh untuk bersama-sama menunjukkan kepeduliannya terhadap Papua.

"Kepada seluruh seniman dan pecinta seni mari kita bersinergi menjaga Papua, jangan mudah terpancing berita bohong (hoaks). Papua adalah NKRI," katanya.

