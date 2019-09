10 Daftar Film Bakal Tayang di Bioskop Indonesia Bulan September 2019, Tonton Trailer-nya Disini

10 Daftar Film yang Tayang September 2019, IT Chapter 2, Danur 3, Warkop DKI Reboron, Rambo hingga Film Brad Pitt

Jangan Lewatkan! Berikut daftar film yang akan rilis di Bioskop Indonesia bulan September 2019, dari Film Horror IT Chapter 2, Danur 3 hingga Film Comedy

TRIBUNJABAR.ID - Mulai awal bulan September ini punya rencana apa?

Bakal Banyak film-film baru lho yang akan tayang September mendatang.

Mulai dari film Ad Astra yang dibintangi oleh Brad Pitt hingga Warkop DKI Reborn yang menampilkan Aliando, Adipati Dolken, dan Randy Nidji.

Berikut daftar film yang akan tayang di bioskop Indonesia pada September 2019!

• Variatif dan Kreatif, Ernest Prakasa Akui Kesulitan Kurasi Film Duta Muda Cleo Movie Maker

1. IT Chapter 2 (4 September 2019)

IT Chapter 2 adalah sekuel dari film horor 'IT' yang diangkat dari novel tahun 1986 karangan Stephen King.

Latar dalam IT Chapter 2 adalah 27 tahun setelah kejadian di film sebelumnya.

Setelah 27 tahun lamanya, Baverly (Jessica Chastain) kembali mengunjungi rumah masa kecilnya di Derry.

Di sana, ia menemukan seorang nenek tua menghuni rumah masa kecilnya.