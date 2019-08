bank bjb Raih Infobank Awards Ukir Prestasi Terbaik Dua Dekade Tiada Henti

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Mempertahankan lebih sulit ketimbang meraih. Segala bentuk pencapaian yang telah dimiliki saat ini terasa lebih sukar untuk dijaga agar tetap digenggam dalam kurun waktu yang lama. Kendati sukar, hal tersebut bukan berarti musykil. Selalu ada jalan selama ikhtiar atau upaya yang mengarah kepadanya dilakukan secara total.

Kerja keras adalah kunci utamanya. Dan bank bjb telah membuktikan bahwa keuletan, dedikasi dan usaha tak kenal lelah sangat bisa melapangkan jalan sekaligus meloloskan perseroan dari berbagai aral melintang dalam upaya mempertahankan prestasi maupun kinerja terbaik.

Bukti nyata dari klaim ini ialah penilaian objektif dari pihak eksternal yang berkompetensi terhadap kinerja perbankan. bank bjb mendapat predikat kinerja "Sangat Bagus Selama 20 Tahun Berturut-turut" dari media ekonomi terkemuka tanah air, Infobank. Anugerah ini dikemas dalam acara 24th Infobank Awards 2019 yang diterima langsung oleh Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan, bertempat di Kempinski Hotel, Jakarta pada Kamis (29/8/2019). Ini merupakan penghargaan yang kesekian kalinya diraih oleh bank bjb sepanjang tahun 2019 dari berbagai lembaga atau media terkemuka.

"Spirit memberikan kontribusi terbaik sudah menjadi bagian dari budaya kerja yang diinternalisasi oleh seluruh insan bank bjb tanpa kecuali. bank bjb meyakini, kerja keras adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan pencapaian dalam bidang usaha apa pun. Perlu usaha keras untuk bisa meraih pencapaian, dan sangat dibutuhkan kerja lebih keras lagi untuk mempertahankannya. Segala bentuk pencapaian yang ditorehkan bank bjb tidak lain dipersembahkan bagi masyarakat dengan semangat dan kesetiaan membangun negeri," kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, M. As'adi Budiman.

bank bjb Raih Infobank Awards Ukir Prestasi Terbaik Dua Dekade _2 (Istimewa)

Raihan gemilang ini terasa semakin spesial lantaran bisa dicatatkan bank bjb di tengah situasi ketidakpastian perekonomian nasional dan global yang belum menentu. Beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan kurva negatif turut mempengaruhi kinerja dan pencapaian perbankan, khususnya dalam kemampuan konsumen mengakses kredit. Namun demikian, bank bjb berhasil melangkah dari rintangan klasik tersebut.

Terbukti total kredit yang disalurkan bank bjb hingga Semester I mencapai Rp78,2 triliun atau tumbuh sebesar 8,2% year on year (y-o-y). Kualitas kredit bank bjb juga berhasil dijaga dengan baik di mana rasio Non Performing Loan (NPL) dapat bertahan di level 1,7% atau lebih baik dibanding rasio NPL industri perbankan per Mei 2019 yang sebesar 2,61%.

bank bjb Raih Infobank Awards Ukir Prestasi Terbaik Dua Dekade _3 (Istimewa)

Indikator performa positif ini juga tergambar dari penetrasi usaha perseroan di mana bank bjb selalu konsisten membubuhkan laba memuaskan. Laba bersih setelah pajak bank bjb hingga Semester I tercatat sebesar Rp803 miliar. Di sisi lain, total aset bank bjb berhasil tumbuh 6,4% yoy menjadi sebesar Rp120,7 triliun. Pertumbuhan aset ini didukung oleh penghimpunan DPK sebesar Rp95,1 triliun atau tumbuh sekitar 7% yoy. (*)