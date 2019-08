Harapan untuk Kiper Anyar Dhika Bayangkara & Robert Alberts Omdo, Apa Kata Bobotoh Hari Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung akan kembali berlaga.

Besok malam, Persib Bandung akan berhadapan dengan tamunya, PSS Sleman.

Laga ini rencananya bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat.

Pertandingan besok menjadi pertandingan terakhir Persib Bandung di putaran pertama Liga 1 2019.

Secara keseluruhan, perjalanan Persib Bandung di putaran pertama bisa dibilang buruk.

Dari 16 laga yang sudah dijalani, Maung Bandung terdampar di posisi 11.

Sejauh ini Persib Bandung baru menang tiga kali, tujuh kali imbang, dan enam kali keok.

Menjelang laga melawan PSS Sleman, bobotoh Persib Bandung memberikan komentarnya di kolom Apa Kata Bobotoh.

Berikut beberapa komentar bobotoh di kolom Apa Kata Bobotoh yang ada di Harian Tribun Jabar edisi Kamis (29/8/2019).

+6285659095xxx "ASLM ! PUTARAN PERTAMA LIGA 1 INDONESIA ! AKAN MEMASUKI MINGGU AKHIR ! BERBAHAGIALAH PARA SUPORTER PAPAN ATAS YG BERADA 3 BESAR! MUNGKIN KLUB ANDA CALON JAWARA LIGA 1 !

TAPI ANDA JGN LENGAH KAMI2 YG ADA DIBAWAH ANDA AKAN MNGINCAR KURSI DAN KEDUDUKAN ANDA ! AYO‑AYO BANGKIT DAN TERUS BANGKIT PANGERANKU ! BALAD BANTUAN SERDADU BARU TELAH DATANG !

JANGAN ANDA LENGAH ! SEBAB MEDAN TEMPUR KEDUA INI AKAN MENENTUKAN NASIB ANDA ! PAKAI LAH SEMBOYAN TIGA K : ‑ KAMI DATANG ‑ KAMI TANDANG ‑ KAMI MENANG ! JADILAH ANDA2 KEBANGGAAN KAMI SEMUA ! BERJUANGLAH UTK MENGINCAR TIGA BESAR ! ASEP CIPARAY ."

+6282318065xxx "SELAMAT datang K33PER baru pokoknya K33P gawang PERSIB 1933 ""CLEAN SH33T ""kembali jangan bikin BLUNDER moga BETAH dan dilirik Mr SIMON MCNEMENY main di TIMNAS.GARNA J3MBAR K33P CHAMPION TRADITION OF PERSIB 1933 STILL GO ON CAUSE PERSIB 1933 MUST GO ON"

+6282117341xxx "Mr Robert jual omdo lagi katanya target realistis persib paruh musim sdh turun lagi dari peringkat 9 ke 10 , tapi aku hitung2 gak realistis krn krn ada 4 tim Yg akan menyalibnya. Kalo 4 tim itu enggak boleh menang baru realistis apalagi mereka baru main 15 kali bahkan ada yg baru 12 kali."

