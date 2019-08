Harga Tomat Anjlok, BPP Juntinyuat Indramayu Alihkan Para Petani Tanam Tanaman Ini

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Mengantisipasi dampak terus meruginya para petani tomat di Desa/Kecamatan Juntinyuat, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Juntinyuat sarankan petani beralih untuk menanam tanaman lain diluar tanaman tomat.

Koordinator penyuluh BPP Kecamatan Juntinyuat, Siti Maemunah mengatakan, para petani di Desa Juntinyuat sekarang dialihkan untuk menanam semangka, kacang panjang, kacang hijau dan oyong atau emes.

"Karena kan tanaman-tanaman itu tahan air, ditanam di musim kemarau ini bagus," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Rabu (28/8/2019).

Siti Maemunah menjelaskan, harga semangka di kalangan tengkulak sekarang sedang tinggi, yakni Rp 8.000 per kilogram, harga kacang panjang Rp 7.000 per kilogram, harga oyong Rp 6.000 per kilogram, dan harga kacang hijau Rp 15.000 per kilogram.

Menurutnya, tanaman-tanaman itu bisa menjadi solusi disaat harga tomat sedang mengalami keanjlokan harga seperti sekarang.

Harga tomat sekarang ini dikalangan tengkulak hanya dihargai Rp 500 per kilogram untuk ukuran kecil dan Rp 1.000 per kilogram untuk ukuran besar.

Keanjlokan harga itu sudah berlangsung selama satu bulan lamanya dan belum dapat dipastikan kapan harga akan kembali normal.

"Makanya kita alihkan para petani agar tidak merugi, kan tanaman-tanaman itu juga bisa dipetik beberapa kali pada musim panen," ucap dia.

Selain bagus ditanam pada musim kemarau, tanaman-tanaman tersebut juga memiliki ketahanan lebih kuat ketimbang tomat.

Apabila belum laku terjual, sejumlah tanaman tersebut bisa disimpan terlebih dahulu karena tidak cepat membusuk.

"Penanaman juga mudah tidak sulit, apalagi kacang hijau kan cuma ditebar saja sudah jadi," ujar dia.

