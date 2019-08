Kesal karena Tidak Laku dan Harganya Murah, Petani Tomat di Indramayu Bagikan Tomat Secara Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Anjloknya harga tomat yang hanya dihargai Rp 500 per kilogram membuat banyak petani tomat merasa kesal.

Mereka bahkan membagikan tomat-tomat itu kepada masyarakat secara cuma-cuma sebagai ungkapan kekecewaan terhadap harga tomat yang tak kunjung stabil, ada dua karung besar tomat yang dibagikan para petani.

Petani asal Desa/Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Awang (40) mengatakan, pembagian tomat itu selain karena harga jual yang murah juga karena tidak lakunya tomat di kalangan tengkulak.

"Sudah murah tidak laku juga, ya sudah saja kemarin itu kita dibagikan di depan kantor kepada siapa saja yang mau," ucap dia saat ditemui Tribuncirebon.com, Rabu (28/8/2019).

Pembagian tomat itu dilakukan karena khawatir jika lama disimpan tomat tersebut justru akan membusuk.

Kordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Juntinyuat, Siti Maemunah menambahkan, tomat-tomat yang dibagikan para petani itu tomat matang dan sudah layak konsumsi.

Namun, karena kondisi tomat-tomat hasil panen petani hanya berukuran kecil banyak yang ditolak oleh tengkulak.

"Padahal itu tomat matang, tomat normal, tapi karena tidak laku ya sudah pada bagi-bagi di depan kantor BPP Juntinyuat," ujar ucapnya.

Dijelaskan Siti Maemunah, tidak lakunya tomat itu dikarenakan melimpahnya pasokan stok tomat di kalangan tengkulak.

Hal tersebut juga berimbas kepada harga tomat yang kian merosot dalam beberapa pekan terakhir.

Disebutkan dia, harga tomat untuk ukuran kecil hanya dihargai Rp 500 per kilogram dan tomat ukuran besar Rp 1.000 per kilogram. Padahal harga tomat dalam kondiso normal seharusnya, Rp 6.000 per kilogram.