Digitalisasi Jadi Senjata Utama bank bjb Genjot Kinerja

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mendongkrak kinerja dan menjaga pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan tersebut, bank bjb akan menerapkan tiga fokus utama. Fokus pertama adalah Reposisi Bisnis, di mana bank bjb akan mengembangkan pembiayaan pada sektor pendorong perekonomian daerah khususnya di Jawa Barat dan Banten sambil tetap mempertahankan pangsa pasar dari captive market di kredit konsumer.

Hal ini sesuai dengan marwah bank bjb sebagai bank pembangunan daerah yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maupun nasional baik melalui pembiayaan kepada sektor UMKM maupun kepada sektor infrastruktur.

Fokus kedua yakni Reorganisasi. Semangat reorganisasi ini dilakukan untuk mendukung transformasi bisnis sehingga bank bjb akan lebih efisien dalam implementasi dari strategi yang ditetapkan. Selanjutnya untuk fokus ketiga adalah Re-Engineering Teknologi Informasi di mana bank bjb akan memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta melakukan pengembangan teknologi dengan memperhatikan aspek user experience dan customer behavior.

Pengembangan ini diukur dari aspek delivery, baik dari sisi waktu maupun kualitas sehingga tidak kehilangan momentum bisnisnya.

Digitalisasi jasa layanan keuangan menjadi salah satu senjata utama yang akan diandalkan bank bjb untuk mengakselerasi kinerja perseroan. Sejauh ini, bank bjb telah melakukan berbagai langkah strategis guna merealisasikan rencana digitalisasi ini.

Salah satu langkah tersebut ialah dengan penambahan fitur pembayaran digital berbasis OR Code. Berdasarkan rencana, sistem pembayaran tersebut akan diimplementasikan pada penghujung pekan ini.

"Penerbitan layanan ini merupakan langkah bank bjb untuk mengakselerasi kinerja di era digital. Diharapkan ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang kami berikan," kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, M Asadi Budiman.

OR Code tersebut terkoneksi dengan layanan digital banking bjb Digi. Pengguna bisa memakai fitur ini untuk melakukan transaksi nontunai. OR Code bank bjb telah diujicobakan pada 1.500 transaksi dan sudah sesuai OR Code Indonesian Standard (ORIS) yang baru dikeluarkan Bank Indonesia.

Penggunaan digital banking ini menjadi salah satu strategi bank bjb untuk mendongkrak rasio dana murah. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan rasio CASA ini mengalami pertumbuhan.

Strategi digitalisasi tersebut didukung dengan dibentuknya Direktorat IT, Treasury dan International Banking. Direktorat baru ini berfokus untuk mengembangkan produk dan layanan produk digital guna mendorong ekspansi perseroan.