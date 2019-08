Pemkab Sekarang Punya Aplikasi Indramayu All in One, Bisa Diunduh di Playstore

Pelatihan admin aplikasi Indramayu All in One di Ruang Ki Tinggil Pendopo Indramayu, Selasa (20/8/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Pemerintah Kabupaten Indramayu membuat terobosan baru di bidang teknologi digital dengan menghadirkan aplikasi Indramayu All in One .

Kasi Tata Kelola E-government dan Pengambangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu, Heru Susanto mengatakan, aplikasi Indramayu All in One hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menunjang sarana dan prasarana di era digitalisasi sekarang ini.

"Ini terobosan terbaru dan inovasi dari Diskominfo untuk masyarakat guna menyokong kebutuhan masyarakat menuju era digital," ujarnya saat ditemui Tribuncirebon.com saat pelatihan admin aplikasi Indramayu All in One di ruang Ki Tinggil Pendopo Indramayu, Selasa (20/8/2019).

Dirinya menyampaikan, ada beragam fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut, yakni Layanan Darurat seperti info kantor polisi, info rumah sakit, info pemadam kebakaran.

Disana juga disediakan nomor telepon yang dapat dihubungi dan info lokasi kantor layanan tersebut, lengkap dengan petunjuk jalan yang terhubung langsung ke google maps.

Selain itu, ada juga fitur-fitur lain, yaitu info kesehatan, tempat ibadah, lowongan kerja, pariwisata, pendidikan, perizinan, transportasi, jadwal salat, dan berita seputar Indramayu.

Masyarakat juga bisa membuat pengaduan melalui aplikasi All in One.

Adapun untuk menggunakan aplikasi itu, masyarakat bisa mendownloadnya di Playstore melalui gadget masing-masing.

Kemudian mendaftarkan akun, setelah itu login menggunakan akun yang sudah didaftarkan untuk mendapat informasi-informasi seputar Kabupaten Indramayu.

Heru Susanto menjelaskan, penggunakan aplikasi Indramayu All in One meliputi dua kategori, pertama aplikasi android yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan semua informasi dan melakukan layanan pengaduan.

Kedua, web based atau aplikasi yang dibuat berbasis web dan akan dikelola oleh admin melalui browser.

"Web based ini akan digunakan oleh perangkat SKPD untuk menjawab klarifikasi dari laporan masyarakat dan menginput data informasi," ujar dia.

Meski sudah dapat diunduh, aplikasi ini belum launching. Disampaikan Heru Susanto, launching aplikasi Indramayu All in One ini masih menunggu instruksi dari Bupati Indramayu.

"Sekarang kita lakukan pelatihan dulu kepada admin-admin yang terdiri dari perwakilan kecamatan dan SKPD terkait, kita matangkan dulu persiapannya," ujar dia.