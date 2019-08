Midtown Residence Berikan Pelayanan Home for You

BANDUNG, TRIBUN - Ingin menginap di hotel bintang empat namun dengan harga minimalis, maka tak salah jika memilih Midtown Residance. Hotel bintang empat yang beralamat di Jalan TB Simatupang Kav 20, Jakarta Selatan, tersebut siap memberikan pelayanan hotel bintang empat dengan harga yang terjangkau.

Hal itu diungkapkan Mya Pepayosa selaku senior sales manager, saat berkunjung ke Graha Tribun Jabar, Jalan Sekelimus Utara 2–4, Bandung, Rabu (7/8). Kunjungannya diterima Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Jabar, Purnomo, perwakilan redaksi Oktora Veriawan, dan perwakilan promosi, Intan Diamond. “Meski harga yang ditawarkan cukup terjangkau, tapi pelayanan kami tetap seperti hotel bintang empat,” kata dia.

Menurut dia, keunggulan Midtown Residance yakni lokasi hotel yang berada tepat di pintu tol sehingga tamu tidak akan terjebak kemacetan dalam kota. “Akses keluar masuk kendaraan tamu bisa langsung dari Tol TB Simatupang. Selain itu kami juga berdekatan dengan salah satu mal terbesar di kawasan Jakarta Selatan,” kata dia.

Selain itu, lokasi hotel juga cukup dekat dengan akses ke stasiun MRT. “Kami juga cukup dekat dengan Kebun Binatang Ragunan. Jadi bagi yang sudah berkeluarga bisa sekalian ajak anak-anak berwisata ke Ragunan,” kata dia.

Menurut dia, Midtown Residance memiliki 2 tower dengan ketinggian 17 lantai. Ada sebanyak 62 kamar yang bisa dipilih tamu sesuai dengan kebutuhan. “Ada yang berkapasitas satu bed, dua bed, hingga tiga bed. Malahan ada kamar yang berukuran besar untuk dipakai sebagai ruang meeting bisnis,” kata dia.

Untuk harga, kamar dengan 1 bed ditawarkan Rp 750 ribu per malam, dua bed Rp 950 ribu per malam, dan tiga bed (family) ditawarkan Rp 1,3 juta per malam. “Boleh dibandingkan dengan hotel bintang empat lainnya di Jakarta, harga yang kami tawarkan jauh lebih murah. Untuk long stay, kami juga memberikan harga spesial,” kata dia.

Dengan mengusung konsep Home for You, kata dia, Midtown Residance berusaha memberikan kenyamanan kepada para tamunya. “Kami ingin memberikan kesan jika menginap di sini, seperti menginap di rumah sendiri,” kata dia.

Untuk reservasi, kata dia, bisa mengakses portal www.midtown.id agar mendapatkan harga spesial. “Jika langsung mengakses portal kami, maka anda akan mendapatkan harga yang lebih murah dibanding memesan dari online travel aplikasi,” katanya.(oktora veriawan)