Campur Tangan Uki di Noah, Personel Asli Peterpan Bersama Ariel dan Andika, Kini Ucapkan Perpisahan

TRIBUNJABAR.ID - Bukan hal asing personel band bergonta-ganti. Salah satunya yang dialami oleh grup band Noah.

Kini, Noah ditinggal salah satu personelnya, Mohammad Kautsar Hikmat atau yang akrab dipanggil Uki.

Uki mengumumkan pengunduran dirinya dari Noah melalui akun Instagramnya @uki_kautsar.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya itu, Uki menceritakan sedikit kisah awal terbentuk Peterpan hingga terpecah menjadi Noah.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'. #keterkaitanketerkaitan," tulisnya.

Sebenarnya kisah Uki dengan personel Noah seperti Ariel dan eks The Titan, Andika berawal dari grup band bernama Topi.

Melansir dari Kompas.com, sebelum mencetuskan Peterpan, Andika mendirikan band bernama Topi.

Band Topi berdiri pada tahun 1997.

Andika yang mengisi posisi keyboardis mengajak Uki dan Afrian yang merupakan adik kelasnya di SMA 2 Bandung sebagai gitaris.

Kemudian, Andika mengajak teman mainnya, Abel dan Ari untuk mengisi posisi drummer dan bassis.