Video Klip, Lirik dan Terjemahan Lagu Debut Solo Kang Daniel Ex Wanna One 'What Are You Up To'

TRIBUNSTYLE.COM- Kang Daniel ex member boyband Korea Selatan Wanna One debut dengan lagu What Are You Up To yang rilis pada Kamis (25/7/2019).

Lagu What Are You Up To merupakan single dalam album debut solo Kang Daniel dengan nama Color on Me.

Video klip lagu What Are You Up To dirilis dalam channel YouTube KONNECT Entertainment pada Kamis (25/7/2019).

Baru beberapa jam rilis, video klip lagu What Are You Up To telah disukai lebih dari 258 ribu like.

Kang Daniel merupakan jebolan dari acara Produce 101 Season 2 2017.

Pada acara tersebut Kang Daniel berhasil menduduki peringkat pertama.

Sebelum debut solonya, Kang Daniel debut dengan boyband Wanna One pada 7 Agustus 2017.

Kemudian kontrak Wanna One berakhir pada 31 Desember 2018.

Lirik lagu What Are You Up To-Kang Daniel