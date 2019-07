Mahasiswa Indonesia dan Korea Selatan Kerja Sama Pengabdian dan Penelitian di Gambung Kab bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, PASIRJAMBU - Telkom University (Tel-U) bekerjasama dengan Pusan National University Korea Selatan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Kegiatan pendampingan masyarakat ini bertemakan Beyond Engineering Education (BEE) Project yang digelar Pusan National University dan Ministry of Trade, Industry, and Energy Korea Selatan yang bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Indonesia dan Korea.

Rektor Telkom University, Adiwijaya, mengatakan bahwa terhitung mulai 1 sampai 10 Agustus nanti, puluhan mahasiswa dari Indonesia dan Korea Selatan ini akan mencari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di sekitar Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

"Semua berkolaborasi mendefinisikan problem-problem yang ada di masyarakat, kemudian menyelesaikan problem-problem tersebut sehingga akhirnya bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar," katanya, di Gambung, Rabu (31/7/2019).

Selain pendampingan kepada masyarakat Desa Makarsari, puluhan mahasiswa dari Korea Selatan dan Indonesia ini juga akan melakukan riset di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Kabupaten Bandung.

Menurutnya BEE, ini merupakan proyek kerjasama dalam bidang engineering, sehingga sebagian permasalahan yang ada di lembaga riset tersebut akan dipecahkan oleh para mahasiswa tehnik.

Contohnya dengan mengembangkan alat-alat sederhana.

"Kami harapkan ini menjadi pilot project, sehingga ke depan bisa membantu permasalahan-permasalahan di daerah lain juga di seluruh Indonesia," katanya.

Sementara Vice Director Pusan Nastional University, Profesor Seo, mengatakan bahwa pengabdian masyarakat mahasiswa Korea Selatan dan indonesia tersebut dilakukan sebagai wadah untuk menyalurkan ilmu dalam bidang engineering yang didapat di kampus.