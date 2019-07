Mau Kuliah ke Luar Negeri? Kunjungi SUN Education Bandung International Education Expo Agustus 2019

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pada tanggal 6 Agustus 2019, SUN Education Group, konsultan pendidikan luar negeri terbesar di Indonesia, kembali mengadakan “International Education Expo”.

Setelah Tangerang dan Jakarta, Bandung menjadi kota selanjutnya bagi penyelenggaraan International Education Expo 2019.

Pameran tersebut diselenggarakan di Hotel Hilton, Bandung pada pukul 14.00 – 19.00 WIB.

Setiap orang yang tertarik dengan pendidikan di luar negeri dapat menghadiri acara ini secara gratis.

International Education Expo oleh SUN Education merupakan rangkaian pameran pendidikan studi luar negeri yang terlengkap dan terbesar.

Melalui pameran tersebut, SUN Education bermaksud menghadirkan berbagai informasi mengenai pendidikan luarnegeri langsung sumber terpercaya.

SUN Education sendiri telah bekerjasama dengan ratusan institusi pendidikan dari berbagai negara di dunia yang perwakilannya turut dihadirkan dalam pameran tersebut.

Pada acara tersebut, pengunjung dapat bertemu langsung dan berkonsultasi dengan para perwakilan dari universitas - universitas di luar negeri yang hadir.

Selain itu, terdapat pula beberapa seminar yang menghadirkan para pembicara yang akan membawakan topik - topik yang menarik.

Tahun ini, salah satu seminar yang diadakan adalah seminar IELTS dengan topik “Ten Top Tips for Scoring High on the IELTS Test”.

Ada pula seminar #AntiSalahJurusan oleh Monic Christian dengan topik “Panduan Memilih Jurusan Tepat Untuk Masa Depan Hebat”.

SUN Education Group merupakan perusahaan konsultan pendidikan ke luar negeri yang berpusat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Berdiri pada 10 Oktober 2010, perusahaan ini merupakan hasil dari merger 3 konsultan pendidikan terbesar di Indonesia yaitu Erajasa, ISS dan Nex Generation dengan total pengaaman lebih dari 40 tahun.

SUN Education beroperasi di 23 kantor yang tersebar di 17 kota di Indonesia dengan lebih dari 300 konektivitas dengan institusi pendidikan di luar negeri.

SUN Education melayani segala bentuk keperluan dan kebutuhan untuk studi keluar negeri mulai dari konsultasi hingga keberangkatan.

