Roger Danuarta Berlutut di Depan Cut Meyriska, Bawa Bunga dan Cincin: Will You Marry Me

PADA postingan vlog terbaru Cut Meyriska, penggemar dibuat terharu.

Pada video itu, Roger Danuarta menyebut dirinya melamar sang kekasih.

Lamaran itu dilakukan pada 16 April 2019 di kawasan puncak.

"Hari ini tanggal 16 April 2019 lagi ada di puncak, lagi siapin something special for special someone. Hari ini gue mau ngelamar dia. Semoga berjalan dengan lancar," kata Roger Danuarta terlihat sumringah.

Ia tampak rapi mengenakan kemeja putih.

Rupanya, ia dan teman-temannya sibuk menyiapkan tulisan besar di lapangan berumbut.

Cut Meyriska dan Roger Danuarta (Instagram/@rogerojey)

Di sisi lain, Cut Meyriska justru tak mengetahui apa-apa terkait hal tersebut.

Saat tengah berias dengan teman-temannya, ia tampak bersiap akan bermain paralayang.

• Ditanya Kebenaran Menikah dengan Roger Danuarta, Cut Meyriska Hanya Jawab Singkat

Penampilannya beda sendiri, sedangkan teman-temannya kompak mengenakan baju putih.

Saat di dalam mobil, Cut Meyriska pun baru sadar warna bajunya berbeda sendiri.