Bareng Bos Astra Ketua OJK Resmikan Stan Astra Finansial

TRIBUNJABAR.ID - Bersama sejumlah petinggi PT Astra International Tbk, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, meresmikan stan Astra Financial yang menjadi sponsor utama di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, BSD City, Tangerang Selatan.

Direktur PT Astra International Tbk yang juga Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin. mengatakan, pada tahun kedua sebagai sponsor utama GIIAS, Astra Financial menawarkan berbagai program menarik dan best value sesuai dengan komitmen untuk memajukan industri otomotif nasional.

“Khususnya yang berkaitan dengan layanan keuangan yang secara sinergis sesuai dengan kompetensi enam LJK dalam Astra Financial,” ujar Suparno.

Gunawan Salim, Project Director GIIAS 2019 Astra Financial yang juga Chief Marketing Officer Retail Business Asuransi Astra, menambahkan, program-program menarik dihadirkan untuk memberi nilai tambah kepada para pelanggan dan sekaligus untuk menyukseskan GIIAS Jakarta 2019.

“Kami bersyukur sebagai sponsor utama pada GIIAS 2018 berjalan sukses. Untuk GIIAS 2019 yang dimulai di Surabaya, juga berjalan sukses. Sebagai sponsor utama pada tahun kedua di 2019 ini, tentunya hal tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk menyukseskan GIIAS Jakarta 2019. Untuk itu kami menawarkan berbagai program yang tidak kalah menarik pada periode 18-28 Juli 2019,” kata Gunawan Salim.

Pada GIIAS 2019 ada enam stan yang disebar di seluruh area pameran, di mana setiap stan punya aktivitas masing-masing yang bisa diikuti pengunjung untuk mendapatkan kemudahan solusi pembiayaan, perbankan, dan asuransi.

“Main booth Astra Financial terletak di Hall 2, sementara stan ACC dan TAF berada di Nusantara Hall, stan FIFGROUP di Hall 9, stan PermataBank terdapat di Hall 7, stan Asuransi Astra di Hall 10 dan stan Astra Life di Hall 3,” tambah Gunawan.

Sebagai sponsor utama, Astra Financial pada GIIAS Jakarta 2019 menghadirkan program bunga dan biaya administrasi spesial. “Dari TAF dan ACC menghadirkan program Bunga Spesial mulai dari 0 persen dan kesempatan mendapatkan hadiah langsung untuk setiap SPK Kendaraan,” kata Siswadi, Chief Executive Officer (CEO) ACC.

Presiden Direktur TAF Agus Prayitno menambahkan, ribuan hadiah langsung tersedia bagi pembiayaan yang telah disetujui. “Hadiahnya langsungnya tentu istimewa, tersedia iPhone XS, Apple Watch, dan ribuan hadiah menarik lainnya,” jelas Agus.

Sedangkan dari pembiayaan sepeda motor, CEO FIFGROUP Margono Tanuwijaya menginformasikan, FIFGROUP akan menghadirkan program berupa Bunga 0 persen dan DP mulai dari 20 persen serta hemat angsuran hingga Rp 3,5 juta.