Ikopin Kampus yang Paling Tepat untuk 'Bisnis'nya Orang Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Tag line yang ditetapkan oleh Kampus IKOPIN “The Right Business School for Indonesia”, bukan tanpa alasan dan tujuan.

Kampus Ikopin didirikan berangkat dari cita-cita untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta didukung oleh data bahwa lebih dari 99,9 persen pelaku usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah.

Ikopin didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang handal dan terpercaya dalam membangun perekonomian bangsa melalui koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi.

Ikopin sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah memenuhi seluruh aspek legal formal, dalam hal ini akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan kriteria Baik Sekali, demikian halnya dengan seluruh Program Studi di lingkungan Ikopin telah terakreditasi dengan kriteria Baik Sekali.

• Tingkatkan SDM Koperasi, Ikopin Kerja Sama dengan KPPD DKI Jakarta

Penyelenggaraan pendidikan formal dilakukan melalui Program Studi Sarjana (Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah), Program Studi Diploma Tiga Manajemen Bisnis dan Program Studi Magister Manajemen.

Pendekatan penyelenggaraan pendidikan di Ikopin dilakukan dengan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama (caring), rasa dan kesediaan untuk berbagi (sharing), serta menjadi manusia yang dapat dipercaya baik tindakan maupun ucapan (trust), yang merupakan inti dari jiwa berkoperasi, dan sekaligus menjadi penciri utama penyelenggaraan pendidikan di IKOPIN.

Untuk mewujudkan lulusan yang handal, dalam proses pendidikan, selain proses pembelajaran yang bersifat interaktif, mahasiswa dilengkapi dengan berbagai keahlian pendukung yang terstandar dan bersertifikat baik Nasional maupun Internasional, diantaranya adalah sertifikat internasional Microsoft Office Specialist (MOS), Sertifikat Keahlian akuntansi Koperasi, Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau Bahasa Jepang, Sertifikat Brevet Pajak A dan B, serta sertifikat lain yang dianggap penting oleh masing-masing Program Studi.

Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, IKOPIN selalu mengedepankan penjaminan mutu pada setiap lini proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain dukungan SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan kompeten.

• Tingkatkan Keamanan Kampus, Tel-U Bangun Command Center dengan 300 CCTV dan 10 Panic Button

Seluruh Dosen IKOPIN telah berpendidikan S2 dan/atau S3 dari berbagai perguruan tinggi ternama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk mengasah keilmuan para Dosen, IKOPIN mewajibkan seluruh Dosen untuk melakukan penelitian baik secara mandiri maupun melakukan joint research dengan mahasiswa, yang hasilnya dipublikasikan ada berbagai jurnal ilmiah, baik di lingkungan internal maupun pada berbagai jurnal lain dalam skala nasional dan internasional, dengan demikian pengetahuan Dosen selalu ‘up to date’ agar kesenjangan bangku kuliah dapat dihindari.

Dalam kiprahnya Ikopin tidak hanya menyelenggarakan pendidikan formal, namun juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan non-formal, hal ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkuatan koperasi dan UMKM, melalui pendidikan non-formal, dalam bentuk pelatihan (on the job dan off the job training), fasilitasi dan pendampingan bagi koperasi dan UMKM.