Joe Taslim Bakal Perankan Sub-Zero di Film Mortal Kombat, Akhir Tahun Ini Mulai Syuting

TRIBUNJABAR.ID - Setelah membintangi film The Night Comes For Us, aktor Indonesia, Joe Taslim terpilih perankan karakter Sub-Zero di film Mortal Kombat.

Joe Taslim berencana akan menjalankan proses syuting film Mortal Kombat di Australia akhir tahun ini.

Dilansir dari kompas.com, melalui Instagram Story, Joe Taslim mengucapkan terima kasih kepada sejumlah rekannya yang memberikan selamat atas terpilihnya dia untuk membintangi film Mortal Kombat.

Joe Taslim yang mengawali karirnya melalui film The Raid ini akan berakting sebagai tokoh Sub-Zero, salah satu karakter asli game Mortal Kombat yang diperkenalkan tahun 1992.

Ia dikenal kekuatannya dengan serangan es dan memiliki musuh Scorpion.

Film Mortal Kombat merupakan film adaptasi dari video game.

Film Mortal Kombat didiproduseri James Wan dari Atomic Monster dan menjadi debut bagi sutradara Simon McQuoid.

Sedangkan skenario film akan ditulis oleh Greg Russo.

Aktor pertama

Dikutip dari Bolasport.com, Joe Taslim menjadi aktor pertama yang diumumkan mendapatkan peran dalam film ini.

Tidak mengherankan jika pemeran Sub-Zero didahulukan diumumkan karena Sub-Zero memang merupakan salah satu tokoh paling populer dalam game Mortal Kombat.

Sebelum membintangi film Mortal Kombat, Joe Taslim sebelumnya juga ikut membintangi film Fast & Furious 6, Star Trek Beyond, dan The Night Comes for Us di Netflix.