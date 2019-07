Cinta Laura Pamit dari Media Sosial, Tulis Pesan Soal Cinta di Instagram-nya, Begini Isinya

TRIBUNJABAR.ID - Selebritis cantik Cinta Laura menyatakan pamit dari media sosial.

Hal ini diungkapkan melalui media sosial Instagram miliknya, @claurakiehl pada Jumat (5/7/2019).

Pada unggahan tersebut, Cinta Laura menyebut dirinya akan beristirahat dari dunia sosial media.

Postingan tersebut bertuliskan sebuah pernyataan dan juga pesan untuk mencintai diri sendiri.

Cinta juga menuliskan alasan dirinya mundur sejenak dari dunia maya.

Pada foto yang diunggah bertuliskan pesan bermakna cinta diri sendiri bukanlah tindakan egois.

"Self Love is not selfish. You cannot truly love another until you truly love yourself,"

(Mencintai diri sendiri tidak egois. Kamu tidak bisa benar-benar mencintai orang lain sampai kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri)

Pada caption yang ditulis akun @claurakhiel, Cinta Laura juga tuliskan alasan mengapa dirinya ingin beristirahat dari sosial media.

Cinta Laura mengaku urusan pekerjaan jadi alasan utama dia pamit dari sosial media.