Cinta Laura di Instagram: Kadang-kadang, Kita Harus Membiarkan Hidup Jungkir Balik agar Bisa Belajar

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Artis peran Cinta Laura (25) muncul kembali di media sosial pasca-kasus foto-foto mesranya.

Sejak foto-foto mesranya diunggah di media sosial oleh sang mantan kekasih, Frank Garcia, Cinta Laura memang lama bersuara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Pada Kamis (6/6/2019), Cinta Laura mengunggah fotonya mengenakan celana dan jaket jeans dengan tank top warna merah cerah.

Senyum lebar menghias wajahnya. Tidak terlihat gurat kesedihan pada wajahnya.

Pada keterangan foto tersebut, Cinta menulis kata-kata motivasi dan penuh semangat.

"Kadang-kadang kita harus membiarkan hidup jungkir balik agar bisa belajar tentang cara menjalani hidup pada sisi yang lebih baik," kata Cinta dalam bahasa Inggris.

"Tetaplah tersenyum meskipun pada saat mengalami hal terburuk karena tidak seorang pun tahu yang kamu alami," tulis Cinta Laura.

Posting itu mendapat lebih dari 129.000 likes.

Beberapa pesohor Indonesia pun memberi komentar positif.

Melalui kolom komentar itu, ibunda Cinta, Herdiana Kiehl, menyatakan bangga pada putri semata wayangnya itu.

"I am very proud you!" tulis sang ibunda.

Artis musik Julian Jacobs dan YouTuber Ria Ricis berkomentar dengan memberi emoji hati warna merah.

Sementara itu makeup artist Buba Halfian menulis, "Kami sangat merindukanmu, Cinta."

"Sending you kisses.. and joy for this persona," kata perancang busana Didiet Maulana. (Dian Reinis Kumampung)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cinta Laura: Tetaplah Tersenyum walaupun Mengalami Hal Terburuk"