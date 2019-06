Ingin Berwisata di Dalam Kota Bandung? Ini 3 Rekomendasi Wisata Populer

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jika Anda berencana libur lebaran ke Bandung, tidak perlu bingung memilih tempat wisata bagi pasangan, sahabat, dan keluarga.

Berbagai macam wisata nan memukau dan kekinian, bisa Anda nikmati walau hanya di Kota Bandung.



Untuk mengisi waktu libur lebaran Anda, ada beberapa tempat wisata yang paling populer di Kota Bandung lho!



Berikut, Tribun Jabar telah merangkum 5 rekomendasi wisata populer yang bisa Anda datangi saat libur lebaran.



Penasaran apa saja? Yuk simak ulasannya berikut

1. Amazing Art World Bandung



Amazing art World Indonesia merupakan alternatif aktrasi wisata dengan konsep Museum 3D terletak di area wisata Kota Bandung.



Amazing Art World menampilkan 13 zona wisata seni yang menajubkan bagi pengunjung.

Painting Zone, foto diambil dari akun instagram Amazing Art World Bandung. (istimewa)



Di antaranya adalah history zone, aqua zone, dinosaurus zone, animal zone, artististic zone, living zone, media zone, main hall, fantasy zone, love zone, black art zone, winter zone, daily zone, Roma Itali Zone dan Main Hall.



Selain wahana lukisan 3D nya, Amazing Art Wold juga menyediakan fasilitas lainnya seperti Mushalla, rest room, cafe dan cindera mata.



Amazing Art World Bandung berlokasi di Jalan Setiabudhi No 293-295, Kota Bandung. Di antaranya adalah history zone, aqua zone, dinosaurus zone, animal zone, artististic zone, living zone, media zone, main hall, fantasy zone, love zone, black art zone, winter zone, daily zone, Roma Itali Zone dan Main Hall.Selain wahana lukisan 3D nya, Amazing Art Wold juga menyediakan fasilitas lainnya seperti Mushalla, rest room, cafe dan cindera mata.Amazing Art World Bandung berlokasi di Jalan Setiabudhi No 293-295, Kota Bandung.



Untuk harga tiket masuk saat lebaran, Amazing Art World Bandung memberikan promo kusus.



Untuk umum Rp75.000 per orang, sedangkan pelajar Rp 60.000. Khusus usia 4 tahun kebawah tidak dikenakan HTM (free).



Jam operasional Amazing Art World Bandung dibuka pukul 09.00 hingga 20.00.



2. Upside Down World Bandung



Upside Down World berlokasi di Jalan Hj Wasid No 31 Dipati Ukur Bandung.



Upside Down World merupakan wisata yang lagi trend di Kota Bandung, karena menawarkan sensasi foto terbalik seperti berada di ruang angkasa.

Seorang pegawai Upside Down World membantu pengunjung mengambil gambar, Kamis (8/6/2017). (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)



Ruangan terbalik ini dihiasi sejumlah perabotan rumah tangga dan furniture yang terlihat persis seperti yang ada di rumah.



Ketika memasuki tiap-tiap ruangan, pengunjung akan merasakan sensasi dunia terbalik.



Terlebih setelah melihat hasil foto, pengunjung akan terlihat seperti melayang di atas ruangan.



Harga tiket masuk ke Upside Down Wolrd khusus lebaran nanti, pengunjung dikenakan biaya Rp 80 ribu untuk dewasa, dan Rp 40.000 untuk anak-anak.



Jam operasionalnya dibuka setiap hari pada pukul 08.00 hingga 20.00.



3. Centrum Million Balls Ruangan terbalik ini dihiasi sejumlah perabotan rumah tangga dan furniture yang terlihat persis seperti yang ada di rumah.Ketika memasuki tiap-tiap ruangan, pengunjung akan merasakan sensasi dunia terbalik.Terlebih setelah melihat hasil foto, pengunjung akan terlihat seperti melayang di atas ruangan.Harga tiket masuk ke Upside Down Wolrd khusus lebaran nanti, pengunjung dikenakan biaya Rp 80 ribu untuk dewasa, dan Rp 40.000 untuk anak-anak.Jam operasionalnya dibuka setiap hari pada pukul 08.00 hingga 20.00.3.

Setelah sukses dengan Rabbit Town yang mampu menarik perhatian wisatawan, kali ini Kagum Group membuka kembali tempat wisata terbaru, Centrum Million Balls yang berada di Jalan Belitung No 10. (TRIBUN JABAR / PUTRI PUSPITA NILAWATI)

Wisata selfie seolah tak henti meramaikan sektor pariwisata di Kota Bandung.



Tempat wisata selfie terbsru adalahCentrum Million Balls berlokasi di Jalan Belitung No 10, Kota Bandung.



Centrum Million Balls disebut-sebut sebagai kolam mandi pertama dan terbesar di Indonesia.



Kolam mandi bola ini memiliki luas 560 meter persegi.



Selain memiliki spot kolam mandi bola, tempat wisata ini memiliki 12 spot foto yang menarik.



Hal yang menarik dari tempat wisata ini adalah Anda bisa puas berfoto di setiap sudut tempat ini.



Lokasi yang sebelumnya adalah kolam renang, kini disulap menjadi sebuah kolam mandi bola yang menarik perhatian.



Wisata Centrum Million Balls buka setiap Senin - Jumat pukul 10.00-20.00 WIB dengan tiket masuk Rp 80.000 dan Sabtu-Minggu dan hari libur buka pukul 09.00-20.00 WIB dengan tiket Rp100.000.