Akui Ada Perlambatan di GT Palimanan, Ini Kata Kakorlantas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Refdi Andri, mengakui adanya perlambatan pada loket pembayaran di GT Palimanan Tol Cipali.

Hal itu, menurutnya, terjadi sejak diberlakukan one way pada tanggal 30 Mei hingga 1 Juni atau tiga hari sejak dilakukan one way dari KM 70 Cikampek utama hingga KM 263 Brebes.

Ketersendatan itu, kata dia, terjadi sepanjang 2 hingga 3 kilometer atau 45 menit hingga 1 jam dapat terurai kembali.

"Tetapi setelah kita cermati dan menerima laporan dari pelaksana yang bertugas di sini, memang ada ketersendatan. Ini juga merupakan bagian sedikit perlambatan sehingga yang mengarah KM 141 tidak begitu tersendat," katanya saat ditemui di GT Palimanan Tol Cipali, Minggu (2/6/2019).

• Kecelakaan Saat Arus Mudik 2019 Turun, Korban Meninggal dari 67 Orang Jadi 18 Orang

Pihaknya mengaku sudah melakukan evaluasi di GT Palimanan sejak dilakukan one way pada pukul 06.00 WIB.

Ruas jalan yang dipakai pengemudi, termasuk rest area sepanjang tol, mengalami keseimbangan.

• Terminal Indramayu Jadi Lahan Parkir Kendaraan Masyarakat yang Berbelanja di Supermarket

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak ada hambatan. Sejak awal dilaksanak operasi ketupat pun tidak ada hambatan," katanya.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang sudah melintasi gerbang Tol Cikampek Utama selama diberlakukan one way ke arah Timur atau Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 300 ribu kendaraan.