Perlancar Arus, Dirlantas Polda Jabar Berharap Pemudik Berangkat Saat One Way Diberlakukan

GT Cikatama dibuka untuk sistem one way dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada Kamis (30/5/2019).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Mohamad Aris, mengatakan aturan one way yang diberlakukan bisa memperlancar arus mudik tahun ini.

Dia juga mengaku kondisi lalu lintas mulai dari KM 29, 70, 86, 102 hingga GT Palimanan, terpantau lancar.

"Sebelum one way atau sebelum KM 70, kami berlakukan contra flow, sehingga one way ini terpantau lancar," katanya saat ditemui di GT Palimanan, Kamis (30/5/2019).

Ia berharap agar para pemudik dapat berangkat menuju kampung halamannya, saat one way diberlakukan, sehingga tidak akan tersendat di perjalanan.

Kepadatan di jalur Pantura Cirebon menurutnya disebabkan oleh aktivitas pasar tumpah dan bukan luapan kendaraan ke arah Jawa Tengah.

"Apabila itu terjadi, Kapolres dan Kasatlantas sudah menyiapkan cara bertindak dengan baik," katanya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan ketika ada penumpukan kendaraan yang signifikan, yaitu mengarahkan ke jalur alternatif dan contra flow.

