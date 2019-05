Polisi Pastikan Semua Jalur Mudik di Indramayu Siap Dilalui Pemudik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU- Jajaran Polres Indramayu melakukan pengecekan jalur mudik di wilayah Kabupaten Indramayu, Rabu (29/5/2019).

Pengecekan jalur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki.

Yoris beserta jajarannya sejak kemarin mengecek jalur Pantura, kemudian hari ini menyusuri jalur Tol Cikampek - Palimanan (Cipali).

Termasuk memantau langsung kondisi Rest Area KM 130 Tol Cipali yang masuk wilayah Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

Menurut Yoris, pengecekan itu untuk memastikan semua jalur baik tol maun nontol siap dilalui para pemudik.

• Selama Bulan Puasa, 36 Orang Diamankan di Polrestabes Bandung

• Kakorlantas Pastikan Kesiapan Tol Maupun Jalur Pantura di Cirebon Bagi Para Pemudik

"Untuk memastikan semua jalur aman dan nyaman untuk dilewati pemudik," ujar M Yoris MY Marzuki saat ditemui usai pengecekan jalur.

Ia mengatakan, pola pengamanan di rest area juga akan bersinergi dengan beberapa instansi.

Di antaranya, TNI, Pemkab Indramayu, dan PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku operator Tol Cipali.

Pihaknya juga telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk pelaksanaan one way one way sesuai intruksi Mabes Polri.

"Rencananya mulai besok diberlakukan satu arah, dari Jakarta ke Jawa Tengah. Tentunya kami selalu berkoordinasi Kakorlantas Mabes Polri dan PT LMS," kata M Yoris MY Marzuki.