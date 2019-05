Ini yang Dilakukan Polisi Sebelum Pemberlakuan One Way di Tol Trans Jawa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Ricky Adipratama menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pihak kepolisian sesaat sebelum memberlakukan sistem satu arah.

Diketahui, one-way akan diberlakukan saat arus mudik lebaran 2019 yang dimulai pada Kamis (30/5/2019) hingga Minggu (2/6/2019).

Saat arus mudik, one way akan dilaksanakan mulai dari Tol Japek KM 70 di GT Cikampek Utama (Cikatama) hingga Tol Brebes KM 2363 GT Brebes Barat.

Sebelum diberlakukannya sistem satu arah menuju Jawa, Ricky menyebut pihaknya akan memberlakukan dahulu sistem Contra flow di beberapa titik.

"Tahapan sebelum one way itu adalah jajaran kepolisian di setiap daerahnya akan memberlakukan dulu Contra flow," kata Ricky saat ditemui Tribun Jabar di Mapolres Purwakarta, Ciseureuh, Purwakarta, Rabu (29/5/2019).

Saat contra flow diaktifkan, perlahan kendaraan yang berada di jalur B atau dari arah Jawa menuju Jakarta akan dikeluarkan menuju gerbang tol terdekat.

Proses pembersihan atau clearance itu dilakukan secara bertahap dengan menyisir jalur yang dikawal oleh jajaran dari Korlantas Mabes Polri, Dirlantas Polda, dan Satlantas Polres di setiap daerah.

Pada jarak one way, Purwakarta akan kebagian 10 kilometer jarak arus kendaraan saat one way berlangsung yaitu pada Tol Cipali KM 72 hingga KM 82.

"Setelah clear semuanya dan dipastikan tidak ada kendaraan, serta arteri di tutup, baru komando dari Kakorlantas untuk memulai one way, kendaraan mulai dimasukkan ke jalur B," ujar dia.

Langkah yang sama akan dilakukan saat sistem one way di tol Trans Jawa itu diberlakukan pada saat arus balik lebaran 2019 nanti.

Selain penyiagaan anggota di jalur dan gerbang tol, Ricky menyebut telah menyiapkan jajaran Satlantas Polres Purwakarta di jalur-jalur arteri.

Sebagai dampak pemberlakuan sistem satu arah, setiap anggotanya telah mendapatkan plotingnya masing-masing untuk menjaga kelancaran arus mudik.

Saat kendaraan mulai memadati jalur-jalur arteri Purwakarta, pihaknya akan membuat rekayasa lalu lintas sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kepadatan.

"Kami ada tim urai, khusus untuk mengurai kepadatan yang ada di arteri maupun di tol. Kami akan koordinasi terus dengan jajaran polres sekitar maupun Korlantas dan Dirlantas Polda," ujarnya.