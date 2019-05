Akibat One Way di Ruas Jalan Tol, Kapolres Indramayu Prediksi Jalur Pantura Bakal Dipadati Pemudik

Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki menyebutkan, jalur pantura akan dipadati pemudik 2019.

Hal tersebut dikatakan AKBP M Yoris MY Marzuki menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat yang menginstruksikan bahwa arus mudik di ruas jalan Tol Cipali akan dibuat one away atau satu arah.

"Sesuai arahan, jalan tol diprioritaskan untuk dijadikan one way atau satu arah, jadi kita juga prioritaskan jalur lain, yaitu jalur pantura," ucapnya saat gelar Operasi Ketupat Lodaya 2019 di Mapolres Indramayu, Selasa (28/5/2019).

Akibat ruas jalan tol yang difungsikan one away, AKBP M Yoris MY Marzuki memprediksi kepadatan akan terasa di ruas jalur pantura.

Oleh karena itu, persiapan seperti pengecekan jalan, sarana dan prasarana, dan lain-lain sudah dilakukan pihaknya sejak dini.

Hal tersebut disebutkan AKBP M Yoris MY Marzuki, demi mengoptimalkan kenyamanan dan kemanan bagi para pemudik.

Sebelumnya pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 4000 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, instansi dan dinas terkait dalam pengamanan arus mudik dan arus balik 2019.

"Kita juga akan menempatkan personel di pos-pos keamanan," ujar dia.

