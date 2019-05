Jelang Mudik, Bodypack Luncurkan Tas untuk Mudik dan Web Series

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Produsen tas asal Bandung, Bodypack, terus menajamkan posisinya di kancah industri tas Indonesia.

Memasuki semester dua tahun ini, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Bodypack menawarkan beberapa hal menarik untuk menegaskan posisinya di tengah era yang penuh dengan pilihan ini melalui misi "be a part of your movement".

Dian Maulana, selaku Marketing Manager Bodypack, mengatakan bahwa konsumen di era ini makin sulit diprediksi dan tidak terbiasa lagi dicekoki dengan berbagai promo.

"Strategi konten attract, engage, confirm menjadi sangat penting untuk bisa menyentuh titik emosional pelanggan. Sehingga cerita yang melibatkan pelanggan atau komunitas akan lebih menarik,” kata Dian dalam sesi konferensi pers di wilayah Jalan Riau, Jumat (17/5/2019).

Menurut Dian, sederet program sudah disiapkan Bodypack untuk menarik minat dan membangun keterikatan emosional dengan audiensnya.

Dari sisi produk, Bodypack merilis Bodypack Ramadan, yaitu produk baru untuk perjalanan di saat mudik.

Lalu ada juga Bodypack Back To School, yaitu produk untuk kebutuhan sekolah dan kuliah.

“Masuknya Bodypack untuk segmentasi sekolah adalah peluang besar sekaligus tantangan untuk bisa eksis di segmentasi itu,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Dieng Sasongko, sebagai Marketing Communication Bodypack, mengatakan bahwa yang tak kalah penting adalah riset.