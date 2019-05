Massa Berpakaian Hitam yang Dibawa ke Mako Brimob Polda Jabar Berjumlah 619 Orang

Massa pemuda berpakaian hitam-hitam yang sempat dihalau polisi di kawasan Unpad, Jalan Dipati Ukur Kota Bandung pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, saat berada di Mapolrestabes Bandung, Rabu (1/5/2019)

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Massa berbaju hitam-hitam yang sempat dihalau polisi di kawasan Unpad, Jalan Dipati Ukur Kota Bandung pada peringatan hari buruh‎, Rabu (1/5/2019) ‎ dibawa massal ke Mako Brimob, Polda Jabar. ‎ Jumlah mereka lebih dari 500-an.

Mereka semula dikumpulkan di Mapolrestabes Bandung sejak siang tadi hingga usai Maghrib. Mereka didata dan digunduli kepalanya. Kemudian, mereka membawa ke Mako Brimob Polda Jabar. Jumlah yang dibawa sangat banyak.

"Dari hasil penindakan oleh Polrestabes Bandung diback up Polda Jabar dan TNI, mereka terdata sebanyak 619 orang dan dibawa ke Mako Brimob Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih intensif," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Jalan Jawa, Rabu (1/5).

Ia mengatakan, alasan pemindahan massa ke Mako Brimob agar tempat pemeriksaannya mendukung karena mereka akan diperiksa di aula Mako Brimob Polda Jabar.

"Mereka dibawa ke tempat lebih humanis lah, tidak kehujanan tidak kedinginan. Nanti ada 100 penyidik yang akan memeriksa mereka," ujar dia.

Pemeriksaan terhadap mereka dilakukan untuk mendalami sejauh mana peran mereka dalam sejumlah pelanggaran seperti merusak fasilitas umum hingga corat - coret.

"Pidananya soal perusakan fasilitas umum, fasilitas warga dan corat-coret dinding, kendaraan hingga rumah warga. Termasuk mana yang provokator dan mana yang hanya ikut-ikutan serta yang mengerahkan," ujar dia.

Kelompok ini sendiri sudah tidak asing karena setiap tahun di peringatan May Day, mereka selalu hadir dan selalu mencorat-coret fasilitas umum dengan cat semprot. Bentuk tulisannya selalu saja simbol huruf A dalam lingkaran. Selain itu, mereka kerap mencoreti dinding dengan tulisan ACAB yang memiliki arti all cops are bastard. Lantas, siapa mereka?

"Masih didalami, tahun lalu ada, corat-coret juga. Tapi tahun lalu massanya sedikit dan tahun ini lebih banyak. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mengetahui sejauh mana dibalik motif mereka melakukan aksinya, yang dilibatkan mencapai 100 penyidik," ujar Trunoyudo.