Rekomendasi Mobil Harga 40 Jutaan Spesifikasi Tahun 2000an, Bisa Dipakai Untuk Mudik Lebaran

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rekomendasi mobil dengan harga Rp.40 jutaan ini bisa dipakai untuk mudik.

Mudik lebaran bersama keluarga dinilai lebih hemat jika menggunakan kendaraan, terutama jika jaraknya sangat jauh.

Jangan khawatir soal harga, Tribun Jabar akan menyajikan daftar mobil bekas yang harganya terjangkau.

Dengan uang Rp 40 Jutaan misalnya, ternyata banyak pilihan mobil bekas tahun 2000-an yang bisa dipakai mudik Lebaran loh.

Dengan umur mobil yang belum tua, tidak akan terlalu menguras uang dalam hal perawatan.

Mobil bekas ini terdiri dari merek dari Korea, Malaysia, bahkan hingga Jepang yang bisa dimiliki dengan harga 40 Jutaan.

Lalu, apa saja daftar mobil bekas tahun 2000an dengan harga Rp 40 Jutaan ?

Simak daftar mobil bekas tahun 2000an yang dikutip Tribunjabar.id.

Model Tahun Harga

Kia Carens 6 seat M/T 2001 Rp 40 juta

Kia Carens 6 seat A/T 2002 Rp 40 juta

Kia Carens 7 seat A/T 2002 Rp 40 juta

Proton Savvy M/T 2007 Rp 40 juta

Proton Savvy A/T 2007 Rp 40 juta

GLS 1.0 A/T 2000 Rp 40 juta

GLS 1.0 M/T 2000 Rp 40 juta

GLX 1.0 M/T 2001 Rp 40 juta

Hyundai Accent A/T 2002 Rp 40 juta

Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T 2002 Rp 40 juta

Daihatsu Ceria KX 2004 Rp 40 juta