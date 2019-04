Cara Membatasi Invitation di Grup WhatsApp, Cukup 4 Klik

TRIBUNJABAR.ID - Pernah mendadak dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp tanpa permisi atau persetujuan sebelumnya?

Di samping menyebalkan, hal ini merupakan masalah privasi yang ada di WhatsApp sejak lama.

Untungnya, WhatsApp segera memberikan solusi berupa pembatasan siapa saja yang bisa mengundang pengguna ke dalam sebuah grup.

Admin grup pun tak bisa lagi sembarangan menambah orang ke sebuah grup.

Gampang kok, cukup empat langkah saja.

Pembatasan ini bisa ditemukan di dalam pengaturan grup WhatsApp, yakni di Settings > Accont > Privacy > Groups.

Ada tiga pilihan yang tersedia soal siapa saja yang bisa langsung mengundang pengguna ke dalam sebuah grup, yakni "Everyone" yang berarti semua orang tanpa pembatasan, "My contacts" alias hanya mereka yang ada di daftar kontak, dan "Nobody" atau tak ada sama sekali.

Apabila ingin mengundang pengguna WhatsApp yang membatasi invitation, admin grup WhatsApp mesti mengirim tautan berisi link undangan untuk masuk grup lewat japri (PM) ke pengguna terkait.

Individu pengguna yang diundang masuk ke grup tadi lantas bisa menimbang-nimbang apakah akan ikut bergabung dengan meng-klik tautan undangan atau tidak.

Invitation link ini berlaku selama 72 jam. Sebelumnya, tidak adanya batasan bagi admin grup WhatsApp untuk menambah orang lain ke dalam grup disinyalir sering menjadi sarana penyebaran hoaks atau spam.

Seperti dirangkum dari Venture Beat, Kamis (4/4/2019), pihak WhatsApp akan merilis fitur pembatasan undangan grup secara bertahap mulai hari ini.(*)

