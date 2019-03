Intip Cara Download Lagu Alan Walker Ost PUBG 'On My Way', Lengkap Dengan Liriknya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Alan Walker kembali merilis lagu baru pada Rabu (21/3/2019).

Lagu baru tersebut berjudul "On My Way" merupakan lagu Alan Walker yang berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter dan Farruko.

Dikutip Tribunjabar.id dari Tribunnews.com, yang menarik dari lagu tersebut, aliran EDM yang dipadukan suara merdu dari Sabrina dan Farruko.

Lagu "On My Way" juga sebagai Original Soundtrack (Ost) dari gim PUBG Mobile Season 6.

Kini lagu tersebut sudah tersedia di aplikasi musik Sportify.

Berikut ini lirik lagu "On My Way" dari Alan Walker.

Alan Walker (feat Sabrina Carpenter & Farruko) - On My Way

[Sabrina Carpenter:]

I'm sorry but

Don't wanna talk

I need a moment before I go

It's nothing personal

I draw the blinds

They don't need to see me crying

Cause even if they understand

They don't understand

So then when I'm finished

I'm all 'bout my business

And ready to save the world

I'm taking my misery

Making my bitch

Can be everyone's favorite girl