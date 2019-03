Game Dilan Ramai Dicari, Sudah Didownload 200.000 Kali dengan 100.000 Pemain

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa minggu belakangan ini ruang publik dipenuhi oleh segala hal tentang Dilan.

Dimulai dari perayaan Hari Dilan, peresmian Sudut Dilan, hingga meledaknya film Dilan 1991 menjadi box office di Indonesia.

Tidak hanya filmnya, Game Dilan, game hasil kolaborasi Agate, Ciayo Games, dan Pidi Baiq ini pun mendapatkan sorotan.

Sesuai dengan rilis dari Agate, satu-satunya game official Dilan yang terdapat di platform Ciayo Stories berhasil meraih Top 5 Free All Games, Top Trending All Games, Top Free Simulation, dan #25 Top Grossing Simulation Games di Play Store Google. Tidak ketinggalan, Game Dilan pun ada di feature Play Store Google.

Tidak hanya itu, Game Dilan juga telah di-download sebanyak 200.000 kali dengan 100.000 pemain yang #JadiBaper karena aktif memainkan game ini.

• Hanya Dalam 3 Hari, Film Dilan 1991 Salip Avenger Infinity War

Deretan prestasi ini dapat dikatakan luar biasa mengingat platform Ciayo Stories yang menjadi “rumah” untuk Game Dilan ini baru saja rilis selama 2 minggu.

Game Dilan merupakan game visual novel yang diangkat dari film Dilan: Dia adalah Dilanku tahun 1990 dan Dilan: Dia adalah Dilanku tahun 1991, karya Pidi Baiq.

Di dalam game ini pemain akan berperan sebagai Milea.

Game Dilan. (Tribun Jabar (Pixabay.com dan Agate))

Pemain akan membuat keputusan dalam memainkan tokoh Milea yang kemudian akan mempengaruhi jalan cerita hubungan Milea dan Dilan.

Game hasil kolaborasi Agate, Ciayo Games, dan Pidi Baiq ini menyatukan ide dan gagasan dalam pengembangan engine dan konten, baik jalinan cerita, juga art yang membuat game visual ini menarik.

Di dalam game ini terdapat fitur dress up untuk mengganti dan menyesuaikan pakaian karakter Milea sesuai versi masing-masing.

Fitur spesial lainnya adalah fitur ilustrasi istimewa yang dapat dikoleksi.

• Gim Valthirian Arc: Hero School Story Resmi Dirilis, Agate Pun Kampanyekan #GameIndoKeren

Ilustrasi istimewa ini bisa didapatkan pemain jika mencapai beberapa adegan tertentu, lalu menentukan pilihan yang dapat menyebabkan penambahan poin afeksi yang besar dari Dilan.

Setelah mendapatkan poin afeksi, ilustrasi istimewa akan secara otomatis ditambahkan ke album pemain.

"Pada Game Dilan juga terdapat musik latar khas film seri Dilan yang dapat membawa kita lebih menikmati game ini," kata Alwine Brahmana, Public Relations Manager Agate. (*)