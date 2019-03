Setelah Umrah, Luna Maya Tampil Berhijab, Didoakan Agar Dapat Jodoh yang Baik

TRIBUNJABAR.ID- Setelah melakukan ibadah umrah, Luna Maya tampil berbeda dari biasanya.

Dalam unggahan di Instagram-nya, Selasa (5/3/2019), Luna Maya tampil mengenakan hijab.

Hijab bercorak hitam dan putih itu dipadukan dengan baju biru tangan panjang dan celana hitam.

Ia tengah berada di dalam pesawat Turkish Airlines.

Ekspresi Luna Maya dalam foto tersebut tak terbaca.

Matanya menatap ke arah jendela pesawat.

Hanya profil mukanya saja yang tertangkap kamera.

Dalam keterangan foto, Luna Maya merasa bersyukur telah menjalani umrah.

Luna Maya berhijab (Instagram/@lunamaya)

"Such an amazing journey, thank you @turkishairline #alhamdulillah #lunamaya," tulis Luna Maya.

Foto Luna Maya berpenampilan hijab itu diserbu warganet.