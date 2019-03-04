Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya

JADWAL SIARAN LIVE STREAMING Persib Bandung vs Persebaya, Piala Presiden 2019 [VIDEO]

JADWAL siaran langsung live streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan berlangsung ...

PERSIB BANDUNG. Jadwal siaran langsung live streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan berlangsung pada Kamis, 7 Maret 2019.

Siaran langsung live streaming Indonesiar Persebaya Surabaya vs Persib Bandung mulai digelar pada pukul 15.30 WIB.(*)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul JADWAL SIARAN LIVE STREAMING Persib Bandung vs Persebaya, Balas Kekalahan di Laga Perdana, http://jabar.tribunnews.com/2019/03/04/jadwal-siaran-live-streaming-persib-bandung-vs-persebaya-balas-kekalahan-di-laga-perdana.
 
 

Penulis: Kisdiantoro
Editor: Kisdiantoro
Video Production: Dicky Fadiar Djuhud
Tags
siaran langsung
live streaming Indosiar
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
Penulis: Dicky Fadiar Djuhud
Editor: Dicky Fadiar Djuhud
Sumber: Tribun Jabar
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