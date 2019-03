Hobi Make Up Artist, Livia Poles Wajah Model Jadi Makin Cantik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Siapa sih yang tak kenal dengan istilah make up artist (MUA) atau perias wajah yang saat ini sedang ramai digandrungi kalangan milenial?

Ya, saat ini make up artist menjadi hobi yang paling mudah untuk menghasilkan uang dan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan di era sekarang.

Menjadi make up artist sebelumnya menjadi pekerjaan yang dipandang sebelah mata dan namanya tidak cukup dikenal di masyarakat.

Di zaman sekarang, make up artist makin di kenal di media sosial karena hasil karyanya yang menarik dan membuat banyak orang ingin menggunakannya.

Menjadi MUA juga menjadi cita-cita pelajar asal SMKN 10 Bandung, Livia Alpiah (16) yang memiliki hobi merias wajah sejak kelas 9 SMP.

Livia mengatakan menempuh sekolah jurusan tata rias untuk lebih fokus kepada hobinya itu.

Selain belajar di sekolah, Livia juga belajar secara otodidak soal cara merias wajah. Ia memanfaatkan media sosial Youtube untuk belajar lebih banyak soal make up.

"Aku suka pakai make up dan senang juga make up-in orang lain. Untuk jenis make up yang digunakan, enggak harus pakai produk yang terkenal. Hasil make up itu gimana tangan kita merias," ujar Livia saat ditemui di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Jalan Buahbatu No 212, Minggu (3/3/2019).

Saat merias wajah seseorang, Livia biasanya mencocokkan warna make up dengan warna dasar kulit.