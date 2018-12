Mau Jadi Make Up Artist? Jangan Tunggu Punya Peralatan Make Up Lengkap! Pelajari Dulu Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Banyak wanita yang hobi menggunakan kosmetik dan mulai mengembangkan hobinya ke usaha industri kreatif.

Bagaikan melukis di kanvas, para make up artist terlihat begitu lihai ketika merubah penampilan wajah modelnya dengan berbagai jenis kosmetik.

Beberapa orang beranggapan, untuk menjadi make up artist dibutuhkan modal yang cukup banyak dan hasilnya riasannya harus terlihat langsung maksimal.

Padahal usaha itu butuh perjuangan dan kerja keras untuk mencapai titik yang diinginkan.

Seperti yang dilakukan oleh make up artist asal Bandung, Edwinadi. Ia mengatakan butuh waktu satu tahun untuk membuat usahanya semakin dikenal oleh banyak orang.

"Jangan takut untuk mencoba, aku pertama kali pernah dibayar Rp 100 ribu untuk make up 8 orang. Aku juga suka kasih gratis dan mencari model sendiri untuk belajar make up," ujar Edwinadi di Regata Hotel, Jalan Dr Setiabudhi No 35, Kamis (20/12/2018).

Edwinadi memberikan tips, untuk jago make up tak mesti memiliki peralatan make up yang kumplit.

Menurutnya akan percuma saja jika memiliki alat yang mumpuni tetapi kemampuannya tidak dilatih.

"Kita harus sering latihan supaya tangan kita terbiasa dan tahu make up mana yang cocok dan nyaman untuk kita gunakan," ujar Edwinadi.

Untuk menekuni make up di bidang professional, Edwinadi juga menganjurkan untuk tidak memikirkan biaya yang mesti dibayar mahal.

"Prosesnya kita ikuti saja, semakin terlatih hasilnya akan semakin bagus dan justru para klien yang akan menghubungi kita," ujar wanita yang akrab disapa Ina ini.

Latihan dan latihan dijamin Ina tidak akan membohongi hasilnya karena terkadang ada saja klien yang meminta model make up yang belum pernah diketahui.

Bicara soal make up, Ina mengatakan jika jenis make up flawless masih menjadi trend tahun depan. Sedangkan yang berubah adalah bagian alisnya yang lebih terlihat bulu alis natural.

