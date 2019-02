XL Axiata Hadirkan Program Kuiz Baru 'XpLay & BombAxis' bagi Pelanggan Setia

TRIBUNJABAR.ID- Sejak awal 2017, XL Axiata telah melangsungkan program Kuis Xtravaganza & FantAxis.

Untuk lebih meningkatkan loyalitas pelanggan XL dan Axis, XL Axiata kini menghadirkan program kuiz baru, yakni XpLay & BombAxis.

Periode perdana program ini dapat diikuti pelanggan setia XL dan Axis mulai 25 Januari hingga 24 April 2019.

Berbeda dengan program kuiz Xtravaganza & FantAxis yang berbasis murni SMS, program kuiz baru ini berbasis website.

Setelah mendaftar melalui SMS, setiap peserta akan mendapatkan balasan SMS berupa link website dan password yang digunakan untuk mengakses permainan kuiz XpLay & BombAxis di www.xplay.co.id atau www.bombAxis.co.id.

Terdapat empat babak yakni Babak Gratis, Babak Premium, Babak VIP dan Babak Super VIP, detilnya sebagai berikut :

BABAK GRATIS

Bermain tanpa biaya untuk peluang menang hadiah bulanan Samsung Gear S3 dengan total 6 pemenang (2 pemenang per bulan). Cara mengikuti kuiz pada babak ini, mendaftar melalui SMS dengan format: REG ON atau ON kirim ke 99220.

BABAK PREMIUM

Peserta bisa memperbesar peluang memenangkan hadiah yang lebih besar yaitu uang tunai Rp 50 juta untuk 1 orang pemenang sebagai hadiah utama, hadiah bulanan kamera Fuji Film X-A5 Kit untuk 6 pemenang (2 pemenang per bulan).