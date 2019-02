Reaksi Luna Maya Soal Isu Kedekatan Ariel Noah dan Pevita Pearce, 'Emang dari Dulu Kayanya'

TRIBUNJABAR.ID - Tak disangka, Luna Maya berkomentar soal isu kedekatan Ariel Noal dan Pevita Pearce.

Ariel Noah merupakan mantan kekasih Luna Maya.

Luna Maya pun turut menanggapi isu tersebut, setelah diperlihatkan sebuah artikel terkait Ariel Noah dan Pevita Pearce.

Pada artikel yang ditunjukkan Oki Lukman dalam acara The Ok! Show, Ariel Noah disebut kedapatan jalan bareng Pevita Pearce.

"Ariel Noah terciduk jalan bareng Pevita Pearce bagaimana Luna Maya menanggapinya?" tanya Oki Lukman.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Luna Maya terlihat antusias.

Artis yang juga mantan kekasih Reino Barack ini mengaku mem-follow akun gosip Lambe Turah.

Kemudian, Luna Maya mengaku, sepertinya kedekatan antara Ariel Noah dan Pevita Pearce sudah lama.

"Hei kan aku follow lambe turah. Kan emang dari dulu kayanya, on and off maybe...," kata Luna Maya memperlihatkan ekspresi yang membuat penonton histeris.

Jawaban Luna Maya pun membuat artis lain terkejut tak menyangka.