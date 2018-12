Gisel Utarakan Nasib Gempi Jika Sudah Cerai dari Gading Marten, Minta Keputusannya Dihargai

TRIBUNJABAR.ID - Gisella Anastasia mengutarakan nasib putrinya Gempita Noura Marten jika sudah cerai dari Gading Marten.

Gisella Anastasia mengaku, sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan dan diperbuat untuk Gempi.

Tak sendiri, hal itu dilakukan Gisella Anastasia dengan Gading Marten.

"Menurut kacamata kami enggak yang kasihan dan bagaimana, ya, pasti harus ada pengertian yang diberikan tapi she will be fine," kata Gisella Anastasia, dikutip Tribun Jabar dari akun Youtube Starpro Indonesia.

Gisella Anastasia merasa keputusannya untuk cerai dari Gading Marten sudah dipikirkan secara matang-matang.

Hal itulah membuat keduanya berani mengungkap gugatan cerai itu kepada awak media.

"Kalau memang ini bukan keputusan bulat kami, enggak akan kami berani untuk bawa keluar. Sampai dibawa keluar karena pemikiran yang sudah kami pikirkan matang-matang," ujar Gisella Anastasia.

Istri Gading Marten ini mengakui, awalnya sempat ragu-ragu.

Kebimbangan antara mau cerai atau tidak muncul atas pengaruh berbagai hal.

Mulai dari perasaan pribadi hingga unggahan dokumentasi keluarga temannya di media sosial.

