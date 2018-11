Michael Learns to Rock akan Menggelar Konser di Bandung, Ini Chord 3 Lagu Populer MLTR

Aksi panggung grup musik pop Denmark Michael Learns to Rock atau sering disingkat MLTR yang beranggotakan Jascha Richter, Kare Wanscher dan Mikkel Lentz saat peluncuran album mereka yang bertajuk 25 MLTR The Complete Singles di Hard Rock Cafe, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014) malam. Pada mini konser tersebut MLTR hanya membawakan 3 lagu hits mereka.

TRIBUNJABAR.ID - Grup musik legendaris Michael Learns To Rock atau MLTR akan menggelar konser di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, pada 2 Desember 2018.

MLTR akan menggelar konser bertajuk Michael Learns To Rock Still Asian Tour 2018.

Digawangi Jascha Richter, Mikkel Lentz, dan Kare Wanscher, MLTR atau Michael Learns To Rock merupakan grup musik beraliran soft rock.

Grup musik asal Denmark yang dibentuk tahun 1988 ini juga punya prestasi luar biasa dalam hal penjualan album.

Album Michael Learns To Rock telah terjual lebih dari 11 juta copy, sebagian besar di Asia.

Salah satu lagu mereka, Take Me to Your Heart dianugerahi sebagai single paling banyak didownload pada tahun 2006 dengan pendapatan lebih dari 6 juta dollar AS dari pengunduhan tersebut.

Album terakhir mereka berjudul STILL dan rilis 21 Maret 2018 silam setelah sebelumnya merilis single Everything You Need.

Selain beberapa lagu yang disebutkan di atas, berikut adalah beberapa lagu MLTR beserta chord gitar yang populer di kalangan penggemarnya:

1. Chord Lagu Michael Learns To Rock - That's Why You Go Away

Intro : C D G