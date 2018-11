Kisah Band Rasha, dari Bengkulu ke Bandung untuk Promosi ''Tembok Punya Telinga''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Industri musik tanah air terus melahirkan band-band baru dengan jenis lagu yang beragam.

Kini hadir band baru asal Bengkulu, Rasha, yang berhasil bersaing dengan band-band asal Ibu Kota.

Terjun di dunia musik bukanlah hal yang baru bagi band yang beranggotakan lima personel ini.

Mereka adalah Coky (vokalis), Fei (gitaris), Akang (gitaris), Aan (basis), dan Cilunk (drummer) yang telah membentuk band sejak 2005.

Coky mengatakan band ini sebelumnya bernama Kolesterol, terbentuk karena berasal dari teman sekolah yang sama dan ada merupakan teman rumah.

"Saat itu, lagi happening festival band. Kami sering banget ikut dan menang. Penikmat musik di Bengkulu sudah banyak yang tahu band kami. Genre yang kami bawakan saat itu adalah metal core," ujar Coky ketika ditemui di In & Out Urban Eatery, Jalan Wayang No Malabar, Selasa (27/11/2018).

Perjalanan musik band Kolesterol saat itu terus memuncak hingga tahun ke empat namun masih ada rasa tak puas dalam diri masing-masing personelnya.

Coky mengatakan tak ingin pencapaian mereka hanya manggung tapi terpikir untuk membuat karya.

"Akhirnya, pada akhir 2009, kami berpikir untuk masuk ke jalur independen dan membuat lagu dengan judul Sia-Sia," ucap Coky.