Link Live Streaming Persib Bandung Vs Perseru Serui, Maung Bandung Akan Tuntaskan Tiga Misi

TRIBUNJABAR.ID- Bentrokan Persib Bandung vs Perseru Serui dijadwalkan berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar Bali, pukul 18.30 WIB.

Laga antara Persib Bandung vs Perseru Serui pada pekan ke-32 Liga 1 2018 ini disiarkan langsung Indonesia.

Jika tidak sempat ditonton di teve, duel Persib Bandung vs Perseru Serui bisa disaksikan melalui link live streaming.

Link live streaming pertandingan ini bisa untuk menonton di laptop atau ponsel.

Link live streaming Persib Bandung vs Perseru Serui

Menyusul serangkaian hasil buruk dan sempat ada persoalan internal, Persib Bandung berusaha bangkit dalam tiga laga terakhir di Liga 1 2018.

Meski peluang menjuarai Liga 1 2018 sangat tipis lantaran ketinggalan lima dan empat poin dari Persija Jakarta dan PSM Makassar, Pangeran Biru belum kibarkan bendera putih.

