4 Tempat Wisata Selfie Kekinian di Bandung, Dijamin Bikin Foto Instagram-mu Semakin Kece

Pantai buatan di This Is Me.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejak dulu, Bandung sudah dikenal sebagai lokasi di wilayah Jawa Barat yang banyak memiliki tempat wisata.

Tidak hanya menawarkan lokasi wisata alam saja, di sini kamu juga bisa menikmati sederet tempat wisata lain yang tidak kalah menariknya.

Satu di antaranya yang lagi happening banget di Bandung adalah tempat wisata selfie atu wefie yang instagramable.

Sejalan dengan berkembangnya gaya hidup seseorang di media sosial, destinasi wefie di Bandung banyak menghadirkan spot foto menarik untuk mengisi liburan kamu.

Berikut ini Tribun Jabar telah merangkum empat destinasi wefie yang paling menarik di Bandung.

1. This Is Me

Spot duduk di trolly, This Is Me (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Satu di antara tempat wisata selfie terbaru di Bandung bisa kamu kunjungi di Jalan Cihampelas No 106, yaitu This Is Me.

This Is memiliki konsep yang tak jauh berbeda dengan Rabbit Town dan Centrum Million Balls.

Bangunan penuh warna dan tampak cerah ceria ini begitu jelas terlihat sebagai tempat wisata yang menarik.

