Ini Dia 5 Spot Instagramable Nan Unik yang Ada di Wisata Selfie This Is Me

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Generasi saat ini seringkali berbagi foto-foto di media sosial dengan tempat yang instagramable.

Tak heran, kini banyak tempat wisata yang menghadirkan spot foto khusus supaya menarik perhatian.

Seperti tempat wisata selfie yang baru saja dibuka di Jalan Cihampelas No 106, yaitu This Is Me.

Tempat wisata ini memiliki lebih dari 10 spot selfie yang menarik dan menggemaskan.

Berikut ini 5 spot yang bisa Anda temukan di wisata selfie This Is Me :

1. Spot duduk di trolly

Spot duduk di trolly, This Is Me (Tribun Jabar/ Putri Puspita)

Spot ini terdiri dari 3 ruangan dengan warna biru, kuning, dan pink.

Di setiap ruangannya terdapat trolly dengan warna dan ukuran yang berbeda.