Mario Gomez Duetkan Ezechiel N Douassel - Agung Mulyadi, Saat Persib Bandung Jumpa PSIS Semarang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung kembali tampil tidak dengan kekuatan penuh kala bertemu PSIS Semarang, Minggu (18/11/2018).

Skuat asuhan Mario Gomez ini kemungkinan besar tak bisa memainkan Jonathan Bauman karena cedera.

Oleh karena itu, ia mempersiapkan Agung Mulyadi untuk berduet dengan Ezechiel N Douassel di lini depan.

"Kita pasang Ezechiel sama Agung karena Bauman masih belum bagus kondisinya, belum 100 persen," ujar Gomez setelah memimpin latihan di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/11/2018).

Namun, kabar gembiranya adalah Oh In Kyun sudah bisa tampil pada laga nanti.

Sebelumnya, pemain asal Korea Selatan ini absen saat menjamu PSMS Medan pekan lalu.

Oh In Kyun absen karena kartu merah saat menghadapi Bhayangkara FC.

Mengenai kekuatan PSIS, Gomez tak mau terlalu banyak memikirkannya.

Termasuk performanya ketika ditangani oleh pelatih Jafri Sastra.

"Oh, itu masalah mereka bukan masalah saya, ok mereka ganti pelatih, tapi masalah kita adalah bagaimana harus menang hanya itu. Situasi ini masalah mereka bukan kita, saya ga tau apa yg terjadi dis ana, so its ok," katanya.