Kejutan Duet BTS dan Charlie Puth Bikin Histeris MGA 2018, Jungkook dan Jimin Dapat Banyak

TRIBUNJABAR.ID - Kolaborasi BTS dan Charlie Puth bikin penonton histeris dalam ajang MBCPLUS X Genie Music Award (MGA) 2018.

Jungkook dan Jimin BTS bahkan dapat banyak karena mendapatkan sambutan dan rangkulan dari Charlie Puth.

Di atas panggung MGA 2018, setelah selesai tampil Jungkook dan Jimin BTS mengulurkan tangan menyambut Charlie Puth yang berjalan di belakang mereka.

Kemudian, Charlie Puth pun terlihat bersemangat berjalan cepat dan merangkul bahu mereka.

Ketiganya kemudian berjalan ke belakang panggung, sambil berjingrak dalam posisi berangkulan.

Awalnya, penonton MGA 2018 terpukau atas penampilan Charlie Puth menyanyikan lagu 'See You Again'.

Kemudian, penonton semakin histeris ketika Charlie Puth masuk ke lagu kedua 'We Don't Talk Anymore'.

Rupanya Charlie Puth tak sendiri, vokal Jungkook BTS tiba-tiba masuk dan menambah histeria penonton.

Selama bernyanyi, Charlie Puth bahkan melempar senyum pada lawan duetnya itu sambil memainkan jemarinya di atas keyboard musik.

Duet apik Jungkook BTS dan Charlie Puth ini memberikan kejutan besar dalam MGA 2018.

